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Квантовый компьютер повысил точность ИИ-модели для создания лекарственных пептидов

Квантовый компьютер повысил точность ИИ-модели для создания лекарственных пептидов

Учёные из Технического университета Дании использовали квантовый процессор ORCA Computing для улучшения ИИ-модели, которая создаёт пептиды — потенциальные основы новых вакцин и лекарствУчёные из Технического университета Дании показали, что квантовый компьютер может повысить точность ИИ-модели при разработке лекарств.

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