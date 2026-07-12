Квантовый компьютер повысил точность ИИ-модели для создания лекарственных пептидов

Учёные из Технического университета Дании использовали квантовый процессор ORCA Computing для улучшения ИИ-модели, которая создаёт пептиды — потенциальные основы новых вакцин и лекарствУчёные из Технического университета Дании показали, что квантовый компьютер может повысить точность ИИ-модели при разработке лекарств.