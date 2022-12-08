Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Виктор Онопко: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2022. Мы точно не были бы проходной командой»

Виктор Онопко: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2022. Мы точно не были бы проходной командой»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о том, как команда выступила бы на ЧМ-2022. – ЧМ в разгаре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх