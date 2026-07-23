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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси признан IFFHS лучшим на ЧМ, Россия вышла в полуфинал женского Кубка мира по водному поло, Костылева и Лазарев попали в заявку на этап Гран-при среди юниоров и другие новости

1. ЧМ-2026 закончился несколько дней назад, а страсти вокруг него не утихают: появилось видео , на котором видно, что лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании, в Барселоне вандалы несколько раз испортили мурал в честь Феррана Торреса – автора победного гола сборной Испании в финале, а тренер сборной Аргентины Роберто Айяла заявил , что жалеет о том, что ударил (по его версии – толкнул) Дани Ольмо.

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