Месси признан IFFHS лучшим на ЧМ, Россия вышла в полуфинал женского Кубка мира по водному поло, Костылева и Лазарев попали в заявку на этап Гран-при среди юниоров и другие новости

1. ЧМ-2026 закончился несколько дней назад, а страсти вокруг него не утихают: появилось видео , на котором видно, что лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании, в Барселоне вандалы несколько раз испортили мурал в честь Феррана Торреса – автора победного гола сборной Испании в финале, а тренер сборной Аргентины Роберто Айяла заявил , что жалеет о том, что ударил (по его версии – толкнул) Дани Ольмо.