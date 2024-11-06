АКРА: в ближайшие 5-7 лет ждать падения цен на красную икру не стоит

Высокие цены на красную икру в России обусловлены ограниченным предложением и снижением вылова, ведущим к росту себестоимости для переработчиков, пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
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