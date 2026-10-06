МИД Азербайджана призвал избежать поездок в зону боевых действий

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан избегать поездок и работы в зонах боевых действий после атаки дрона на судно 5 октября у побережья Румынии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот и всё. Венгри...
- ИГ Changan отменил с...
- ZS Telex: Венгрия от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым