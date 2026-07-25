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Газета.ру

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Песков: Киев атаками на КТК наносит удары и по Казахстану, и по США

Песков: Киев атаками на КТК наносит удары и по Казахстану, и по США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), также наносит ущерб Казахстану и Соединенным Штатам, поскольку среди акционеров компании есть американские фирмы.

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