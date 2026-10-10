Ефрейтор Флейшауер обезвредил восемь мин, сбил два дрона ВСУ и спас товарища

При выполнении боевых задач сапер-ефрейтор Валерий Флейшауер обеспечил безопасность российской штурмовой группы, обезвредив восемь мин и два FPV-дрона противника, а также спас раненого товарища.
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