МАХ начал предупреждать пользователей об угрозах при переходе по подозрительным ссылкам

МАХ начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам. В мессенджере применяется двойная система защиты — каждый клик по ссылке верифицируется в реальном времени, а попавшие в поле зрения мошенников пользователи получают автоматическое включение безопасного режима, без необходимости настраивать его вручную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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