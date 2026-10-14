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Нижегородская правда

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МАХ начал предупреждать пользователей об угрозах при переходе по подозрительным ссылкам

МАХ начал предупреждать пользователей об угрозах при переходе по подозрительным ссылкам

МАХ начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам.  В мессенджере применяется двойная система защиты — каждый клик по ссылке верифицируется в реальном времени, а попавшие в поле зрения мошенников пользователи получают автоматическое включение безопасного режима, без необходимости настраивать его вручную.

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