МАХ начал предупреждать пользователей об угрозах при переходе по подозрительным ссылкам

МАХ начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам. В мессенджере применяется двойная система защиты — каждый клик по ссылке верифицируется в реальном времени, а попавшие в поле зрения мошенников пользователи получают автоматическое включение безопасного режима, без необходимости настраивать его вручную.