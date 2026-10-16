Аэропорт Курумоч в Самаре возобновил приём и отправку рейсов после более чем пятичасового запрета на полёты, введённого утром 16 октября из-за угрозы атаки беспилотников.
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