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Закон и Порядок

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Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне

Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне

Глава КНДР призвал военных сосредоточиться на активной подготовке к войне © РИА Новости / POOL Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

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