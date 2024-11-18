Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне

Глава КНДР призвал военных сосредоточиться на активной подготовке к войне © РИА Новости / POOL Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.
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