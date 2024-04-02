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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ряд клубов Медиалиги будет бойкотировать журналиста Терлецкого. Его считают «пресс-службой 2Drots»

Клубы выступили с совместным заявлением. Под текстом подписались президенты ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титана», «Народной Команды», «Чисто Питер» и ФК «Деньги».

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