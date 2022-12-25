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Шалости русских царей, которые в данный момент кажутся какими-то безумными

Шалости русских царей, которые в данный момент кажутся какими-то безумными

﻿﻿Власть, свобода и позволение развратили людей. Все более и более странные забавы и выходки проникали в их умы и воображения, от которых они теперь только «в конце».

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