В США показали первый снимок обломков затонувшего батискафа «Титан»

Обломки затонувшего батискафа «Титан» / © US Coast Guard Летом 2023-го подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам лайнера «Титаник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии