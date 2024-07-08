Агрессивный пассажир автобуса избил 16-летнего подростка в Петербурге

Подозреваемого поймали росгвардейцы В Колпинском районе Северной столицы наряд Росгвардии задержал пассажира автобуса, нанесшего побои несовершеннолетнему, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
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