В Заводском районе Орла в ДТП пострадал ребёнок

Вечером минувшей пятницы, около 19:00 в районе дома №3 на ул. Генерала Родина в Орле произошло ДТП. 30 летний водитель автомобиля «Лада Калина», врезался в автомобиль «Ауди-100» с последующим столкновением с автомобилем «Лада Веста».
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