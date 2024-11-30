В Заводском районе Орла в ДТП пострадал ребёнок

Вечером минувшей пятницы, около 19:00 в районе дома №3 на ул. Генерала Родина в Орле произошло ДТП. 30 летний водитель автомобиля «Лада Калина», врезался в автомобиль «Ауди-100» с последующим столкновением с автомобилем «Лада Веста».