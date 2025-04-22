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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», в среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье

Во вторник «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу». В среду «Арсенал» сыграет против «Кристал Пэлас».

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