Песков заявил New York Times, что Москва хочет контролировать все регионы, которые названы российскими в Конституции страны

Москва хочет контролировать все регионы, которые названы российскими в Конституции страны. С соответствующим заявлением в беседе с американским изданием The New York Times выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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