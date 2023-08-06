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Песков заявил New York Times, что Москва хочет контролировать все регионы, которые названы российскими в Конституции страны

Песков заявил New York Times, что Москва хочет контролировать все регионы, которые названы российскими в Конституции страны

Москва хочет контролировать все регионы, которые названы российскими в Конституции страны. С соответствующим заявлением в беседе с американским изданием The New York Times выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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