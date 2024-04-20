Как дешево сделать прудик в саду из доступных материалов

Неплохо иметь в своем саду прудик с декоративными рыбками, за которыми можно понаблюдать. При кажущейся сложности такого проекта, на самом деле его вполне можно выполнить своими руками, причем используя доступные недорогие материалы.
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