Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как дешево сделать прудик в саду из доступных материалов

Как дешево сделать прудик в саду из доступных материалов

Неплохо иметь в своем саду прудик с декоративными рыбками, за которыми можно понаблюдать. При кажущейся сложности такого проекта, на самом деле его вполне можно выполнить своими руками, причем используя доступные недорогие материалы.

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Комментарии
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А
Алексей
Сам себе мастер уже наверное весь свой участок забетонировал.Почти в каждой публикации че нить из бетона.Самое печальное,что когда этот &quot;дешевый прудик&quot; надоест,придется выковыривать весь этот бетон...
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