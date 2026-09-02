Кадровая перезагрузка в Крыму: почему сразу несколько руководителей лишились своих постов Елена ГалицкаяВ Крыму произошла заметная кадровая перестановка: глава республики Сергей Аксёнов принял решения об освобождении от должностей сразу нескольких представителей муниципальной власти.