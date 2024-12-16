Доллар ниже 100 рублей: прогнозы курса рубля в 2025 году Ольга ВайленкоВ последние месяцы российская валюта демонстрирует нестабильное поведение, и многие экономисты задаются вопросом, что же ждет рубль в 2025 году.
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