С 11 по 17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Саммит АТЭС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С 11 по 17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Свежие комментарии