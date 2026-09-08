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Шняги.Нет

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17 доказательств того, что собаки — главные клоуны интернета

17 доказательств того, что собаки — главные клоуны интернета

Принято считать, что виртуозами комичного сна являются исключительно кошки. Однако собаки готовы составить им серьезную конкуренцию, демонстрируя чудеса акробатики в горизонтальном положении.

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