МВД: преступники начали похищать деньги через фиктивный бот "Почты России"

Мошенники обманывают россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица "Почты России". Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии