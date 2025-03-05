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МВД: преступники начали похищать деньги через фиктивный бот "Почты России"

МВД: преступники начали похищать деньги через фиктивный бот "Почты России"

Мошенники обманывают россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица "Почты России". Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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