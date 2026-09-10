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Урожай с пришкольного огорода в Коломне направят на заготовки для бойцов СВО

Урожай с пришкольного огорода в Коломне направят на заготовки для бойцов СВО

Ученики Емельяновской школы в Коломне собрали урожай с пришкольного огорода. Овощи используют для домашних заготовок, которые затем отправят российским военнослужащим в зону специальной военной операции.

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