Урожай с пришкольного огорода в Коломне направят на заготовки для бойцов СВО

Ученики Емельяновской школы в Коломне собрали урожай с пришкольного огорода. Овощи используют для домашних заготовок, которые затем отправят российским военнослужащим в зону специальной военной операции.
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