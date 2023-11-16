Warhammer 40,000: Darktide демонстрирует новую зону Карнавал в кинематографическом тре...

Warhammer 40,000: Darktide демонстрирует новую зону Карнавал в кинематографическом трейлереОтмечая первую часть юбилейного обновления кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide, разработчик Fatshark выпустил новый кинематографический трейлер, демонстрирующий сюжетную линию новой зоны Тертиума, представленной в обновлении – Карнавала.
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