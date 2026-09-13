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Дети Мурата Насырова отказались от легкой славы: дочь — экономист, сын — джазмен

Дети Мурата Насырова отказались от легкой славы: дочь — экономист, сын — джазмен

Песни Мурата Насырова — «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Кто тебе сказал» — до сих пор на слуху.

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