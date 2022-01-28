Узeл на щиtoвидке уйдет чepез 6 heдель.

Вот вам полезный рецептик, который поможет вам справиться с проблемой.Смешайте по одному стакану молотой гречневой крупы, пропущенных через мясорубку грецких орехов и меда в эмалированной (абсолютно чистой) посуде и переложите в стеклянную банку.