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Узeл на щиtoвидке уйдет чepез 6 heдель.

Узeл на щиtoвидке уйдет чepез 6 heдель.

Вот вам полезный рецептик, который поможет вам справиться с проблемой.Смешайте по одному стакану молотой гречневой крупы, пропущенных через мясорубку грецких орехов и меда в эмалированной (абсолютно чистой) посуде и переложите в стеклянную банку.

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