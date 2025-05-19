В ЦСКА назвали условие, при котором Головин может вернуться в клуб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью журналистам Sport24 Андрею Бабичу и Борису Королеву озвучил условие, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может вернуться в армейский клуб.
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