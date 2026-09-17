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«Спасенные жизни»: в свердловской ОДКБ обновили оборудование для тяжелобольных детей

«Спасенные жизни»: в свердловской ОДКБ обновили оборудование для тяжелобольных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября, ФедералПресс. В реанимацию Областной детской клинической больницы поступило новое оборудование стоимостью свыше 90 миллионов рублей.

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