«Резидент»: мальчики-старшеклассники массово покидают Украину

Украинские родители продолжают вывозить своих сыновей за границу, стремясь уберечь их от призыва и возможной гибели на фронте в условиях продолжающегося конфликта и усиливающейся мобилизации в стране, пишет Telegram-канал «Резидент».
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