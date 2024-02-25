«Выселили тех, кто не поддерживал СВО». В Запорожье рассказали о выдворении жителей на подконтрольные Украине территории

Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал, что из региона выселяли людей, не поддержавших проведение специальной военной операции (СВО) и политику России.