Российские бойцы ликвидировали три танка Abrams в зоне СВО в течение всего одного дня

Военнослужащие России в зоне СВО подбили уже третий американский танк М1 Abrams, об этом сообщили в Telegram-каналах, которые посвящены тематике спецоперации, вечером в понедельник, и это явный успех наших ребят.
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