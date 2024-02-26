РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Людмила
    Спасибо нашим доблестным воинам...очень хочется что бы 9 МАЯ на параде, этот металлолом провезли по Красной площади.Российские бойцы ...
  • Александр Сысоев
    Слава всем бойцам СВО! Бойцы России вы лучшие в мире!Российские бойцы ...

Российские бойцы ликвидировали три танка Abrams в зоне СВО в течение всего одного дня

Российские бойцы ликвидировали три танка Abrams в зоне СВО в течение всего одного дня

Военнослужащие России в зоне СВО подбили уже третий американский танк М1 Abrams, об этом сообщили в Telegram-каналах, которые посвящены тематике спецоперации, вечером в понедельник, и это явный успех наших ребят.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Слава всем бойцам СВО! Бойцы России вы лучшие в мире!
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12 час.
Л
Людмила
Спасибо нашим доблестным воинам...очень хочется что бы 9 МАЯ на параде, этот металлолом провезли по Красной площади.
Ответить
9 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Раньше оеоперды горели как спички теперь абрамы горят.
Ответить
4 час.

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