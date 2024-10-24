Украинского зверя взрастили либералы России

валерия А никто и не сомневается, что весь сегодняшний раздрай- плод деятельности горбачевских и ельцинских гиен.

СЗ Светлана Зуева Интересно,где этот чувак с плакатом сейчас? Может ужо сгнил на полях свободной руины?