Поставив экономику над политикой, элита 90-х крепко обогатилась и уже тогда сделала вооруженный конфликт Москвы и Киева неизбежным С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой.
Украинского зверя взрастили либералы России
Комментарии
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валерия
А никто и не сомневается, что весь сегодняшний раздрай- плод деятельности горбачевских и ельцинских гиен.
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Интересно,где этот чувак с плакатом сейчас? Может ужо сгнил на полях свободной руины?
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13 час.
АК
Александр Кутуев
В том, что сейчас происходит между Украиной и Россией, больше всего виноваты три человека - Ленин, Хрущев и Ельцин.
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3 час.
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