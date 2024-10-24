ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Леонид Руси
    Слушай, кастрюлеголовый... Это вами, хохлорабами управляют евреи, а у нас их нет...Узбекистан допуск...
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Украинского зверя взрастили либералы России

Украинского зверя взрастили либералы России

  Поставив экономику над политикой, элита 90-х крепко обогатилась и уже тогда сделала вооруженный конфликт Москвы и Киева неизбежным С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой.

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Комментарии
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валерия
А никто и не сомневается, что весь сегодняшний раздрай- плод деятельности  горбачевских и ельцинских гиен.
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Интересно,где этот чувак с плакатом сейчас? Может ужо сгнил на полях свободной руины?
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13 час.
АК
Александр Кутуев
В том, что сейчас происходит между Украиной и Россией, больше всего виноваты три человека - Ленин, Хрущев и Ельцин.
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3 час.

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