От 22 до 89 тысяч рублей: в мэрии назвали зарплаты руководителей омских детсадов. В большинстве детских садов города средние зарплаты у заведующих в пределах 40 тыс.
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От 22 до 89 тысяч рублей: в мэрии назвали зарплаты руководителей омских детсадов. В большинстве детских садов города средние зарплаты у заведующих в пределах 40 тыс.