В Австралии стал приемлемым лозунг «убивать русских», заявили в посольстве

Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность публикацией австралийской газеты и заявлениями политиков, заявив, что риторика с призывами «убивать русских» становится приемлемой в общественном пространстве.
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