Сдаем ГТО: жителям Владивостока напомнили где и как это можно сделать

Во Владивостоке на этих выходных можно будет сдать нормы ГТО, сообщает PRIMPRESS. В рамках организованного администрацией города Фестиваля ГТО все желающие любого возраста смогут 9 декабря сдать нормативы в Снеговой Пади и поселке Трудовое.