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Сдаем ГТО: жителям Владивостока напомнили где и как это можно сделать

Сдаем ГТО: жителям Владивостока напомнили где и как это можно сделать

Во Владивостоке на этих выходных можно будет сдать нормы ГТО, сообщает PRIMPRESS. В рамках организованного администрацией города Фестиваля ГТО все желающие любого возраста смогут 9 декабря сдать нормативы в Снеговой Пади и поселке Трудовое.

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