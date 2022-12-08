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«Украинская правда»: после блэкаута работа ТВ на Украине зависит от подвоза топлива

«Украинская правда»: после блэкаута работа ТВ на Украине зависит от подвоза топлива

При полном отключении электроэнергии на Украинее телевидение и радио продолжат работу в течение трех суток, столько же время смогут поддерживать связи и мобильные операторы, заявила «Украинская правда», ссылаясь на на главу госспецсвязи Юрия Щиголя.

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