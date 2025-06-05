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ASRock Korea намекает на поддержку процессоров “следующего поколения” в новом BIOS ...

ASRock Korea намекает на поддержку процессоров “следующего поколения” в новом BIOS ...

ASRock Korea намекает на поддержку процессоров “следующего поколения” в новом BIOS на своих материнских платах AMD AM5ASRock Korea опубликовала “официальное заявление”, в котором говорится, что AMD уже реализует поддержку процессоров Ryzen следующего поколения на своих материнских платах AM5.

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