ASRock Korea намекает на поддержку процессоров “следующего поколения” в новом BIOS на своих материнских платах AMD AM5ASRock Korea опубликовала “официальное заявление”, в котором говорится, что AMD уже реализует поддержку процессоров Ryzen следующего поколения на своих материнских платах AM5.
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