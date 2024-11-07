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salekhard.online

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В разнарядке и Дальний Восток. Призывники к трудностям службы готовы

В разнарядке и Дальний Восток. Призывники к трудностям службы готовы

В Салехарде отметили Всероссийский день призывника, установленный распоряжением Президента РФ от 12 ноября 1992 года «в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи».

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