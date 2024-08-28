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В Адыгее растет поддержка малого и среднего бизнеса: новые достижения и планы на будущее

В Адыгее растет поддержка малого и среднего бизнеса: новые достижения и планы на будущее

Основной доклад предоставил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен. По его словам, в настоящее время в Адыгее активно работают 17,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,5 тысячи больше по сравнению с последними 2,5 годами.

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