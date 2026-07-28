Ракова: московские больницы получили ИИ-помощника для работы с данными

Специалисты московских стационаров получили возможность самостоятельно анализировать данные о госпитализациях, операциях, исследованиях и назначениях с помощью цифровых витрин Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
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