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Аргументы и Факты

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Ракова: московские больницы получили ИИ-помощника для работы с данными

Ракова: московские больницы получили ИИ-помощника для работы с данными

Специалисты московских стационаров получили возможность самостоятельно анализировать данные о госпитализациях, операциях, исследованиях и назначениях с помощью цифровых витрин Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

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