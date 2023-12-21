Трампу запретили участвовать в выборах: американское правосудие под вопросом

«Американское правосудие подвергается критике». Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах Согласно сообщению турецкого портала Haber7, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться на пост президента из-за нарушения конституции.
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