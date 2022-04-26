Кемеровчанину назначен штраф за публикацию информации, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области выявили в одной из социальных сетей публикации интернет-пользователя с информацией, дискредитирующей российских военных.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следователи дадут правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовском городе Паланга
- Председатель СК России принял участие в работе Одиннадцатого Евразийского антикоррупционного форума
- Следователи СК России запросят и изучат данные, озвученные пленным украинским офицером об убийстве ВСУ мирных жителей Мариуполя
Свежие комментарии