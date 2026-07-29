Төрекмәнстанда Халыкара «Татар кызы» бәйгесен үткәрү мәсьәләләре буенча очрашу узды

Бүген Төрекмәнстан Тышкы эшләр министрлыгында Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Төрекмәнстан Тышкы эшләр министры урынбасары Мәхри Бяшимова белән очрашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии