Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Митинги в нескольких городах Словакии насчитывают от 40 до 60 человек, требующих отставки действующего премьер-министра Роберта Фицо.
Протесты в Словакии: На улицах от 40 до 60 тысяч человек. Не обошлось без Украины
Комментарии
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Сергей Мисников
Как то прочитал одного политика....Он сказал....Следующая Общественно экономическая формация будет ...Рабовладельческий строй.....я не поверил...А сейчас думаю он на 100% прав....Потому что в каждой стране идут смуты....
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4 час.
лл
лина любимцева
Западэнским жЫдо-бандэровцам из Украины НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СЛАВЯНСКОЙ СЛОВАКИИ!! Пшли вон!!
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53 мин.
Андрей Мельников
Гоните хохлов ото всюду, это проституты, спокойно жить они не дадут!
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16 мин.
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