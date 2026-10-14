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Минобороны России подтвердило удары по энергетике киевского режима

Минобороны России подтвердило удары по энергетике киевского режима Российское военное ведомство прокомментировало нанесённые минувшей ночью удары по целям на контролируемой противником территории.

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