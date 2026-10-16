Грузинские политики отметили усиливающееся присутствие Турции в Аджарии, когда захватывается бизнес, идет подкуп местной власти, что начинает настораживать.
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Грузины ЕС не слушаются - вот турки "бесхозных" грузин и грозятся прибрать к рукам. На стороне Юкрейна "грузинский легион" воюет, русских пленных режет. Вот пусть с турками и воюют, пусть им хохлы помогают... Русская кровь за этих пидоров не должны литься. Даже самого жалкого забулдыгу не кидать на смерть ради них.
место только зря занимают...
Бежали робкие грузины, или дрожали? Так им и надо, мне их не жаль. Их предки сами просили Российский протекторат, а потомки оплевали (если не сказать грубее -обос. ) могилы предков.
когда русские напоминают, почему Грузия пришла к России - это оккупация... теперь турки припомнят им все.... это будет называться воссоединением? как в Армении?
отторгать Грузию в сложившейся ситуации,даже учитывая все ,что было не так давно нельзя.
Не нужен нам берег турецкий и Грузия нам не нужна!
Если бы Грузия и Россия снова объединились в единое государство, то это было бы в интересах и грузин, и граждан России! Тогда само собой отпали бы и проблемы Абхазии и Южной Осетии! Да и по морде англо-саксов это был бы хороший щелчок!