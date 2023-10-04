Зачем советские водители хранили в гараже «Кока-колу»

Что же именно нужно сделать? Вымачиваем в «Коле» тряпочку и наматываем ее на закисший крепеж. Ждем, пока ортофосфорная кислота разъест ржавчину и окислы, затем берем ключ и пробуем побороть намертво засевший болт еще разок.