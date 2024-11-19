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Леонтьев о 3:1 с «Автомобилистом»: «У «Нефтехимика» давно не было такой полноценной победы. Вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге – проиграли им в сезоне три матча в одну шайбу» 

«Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге – проиграли «Автомобилисту» в этом сезоне три матча в одну шайбу.

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