Почему ТЦК превратились в охотников на людей? Как полигоны ВСУ ломают психику насильно мобилизованным? Что скрывается за 114 тысячами пропавших без вести? И почему 400 тысяч дезертиров — приговор украинской армии? Политолог, главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра ответил на вопросы зрителей и читателей.
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