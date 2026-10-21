Почему ТЦК превратились в охотников на людей? Как полигоны ВСУ ломают психику насильно мобилизованным? Что скрывается за 114 тысячами пропавших без вести? И почему 400 тысяч дезертиров — приговор украинской армии? Политолог, главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра ответил на вопросы зрителей и читателей.